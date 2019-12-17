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КУХ. АКСЕССУАРЫ > формы для льда

Контейнер для льда большой SI61448, 28 см, пластик, серия Контейнеры Klip It, Sistema

Официальный дилер Sistema Детали »
Код товара: 049597
Бренд: Sistema / Коллекция: Klip It / Тип: Контейнеры для еды
979 руб. в наличии
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бесплатно 1-3 дня
Курьер
400 руб. 1-3 дня
PickPoint
529 руб. 1-3 дня
Характеристики Описание Готовим вместе Видео Отзывы

Характеристики

Артикул:
SI61448
Страна производства:
Новая Зеландия
Материал:
Пластик
Длина:
28 см
Ширина:
12 см
Высота:
4.5 см
Назначение:
Контейнер для льда
Дополнительно:
На 21 кубик
Вес:
140 г

Описание

Новозеландский бренд Sistema, специализирующийся на производстве всевозможных пластиковых изделий для хранения и перевозки продуктов, уже более 30 лет успешно экспортирует свою продукцию в 82 страны по всему миру и насчитывает миллион клиентов. Компания работает по простой схеме, принимая за постулат тот факт, что клиент хотел бы видеть качественно сделанный, красиво оформленный пищевой безопасный контейнер для хранения и другую аналогичную продукцию. Таким образом, в линейки, производимые сегодня компанией, входят: контейнеры в цветных вариациях, с отсеками, двухуровневые, со столовыми приборами, специальные контейнеры для приготовления в микроволновой печи, а также бутылки для воды, спортивные бутылки для воды, шейкеры, кружки для супа и лапши, термо-кружки для кофе.

Контейнеры серии Klip It предназначены для хранения продуктов, изготовлены из безопасного пищевого пластика. Крышки имеют специальный уплотнитель и уникальную запатентованную систему закрывания – klips, что препятствует попаданию воздуха извне и позволяет сохранять свежесть продуктов и защитить их от посторонних запахов. Контейнеры не содержат ВРА (бисфенол а), сертифицированы даже для детского питания, подходят для использования в холодильнике, морозильной камере и микроволновой печи (без крышек).

Контейнер Klip It предназначен для приготовления 21 кубика льда. На крышке имеется прорезиненный обод, который способствует более герметичному закрыванию, в связи с чем продукты дольше сохраняют свои свойства. Контейнер оснащен фиксирующимися зажимами – клипсами, которые при необходимости можно будет заменить. Контейнеры легко вкладывались один в другой для экономии места при хранении. Можно мыть в посудомоечной машине.

Внимание! При заказе уточняйте цвет у менеджера.

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Заказ в 1 клик
Контейнер для льда большой, 28 см, пластик
Код: 049597
Цена за 1 шт:
979 руб.
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