Контейнер для льда большой SI61448, 28 см, пластик, серия Контейнеры Klip It, Sistema

Описание

Новозеландский бренд Sistema, специализирующийся на производстве всевозможных пластиковых изделий для хранения и перевозки продуктов, уже более 30 лет успешно экспортирует свою продукцию в 82 страны по всему миру и насчитывает миллион клиентов. Компания работает по простой схеме, принимая за постулат тот факт, что клиент хотел бы видеть качественно сделанный, красиво оформленный пищевой безопасный контейнер для хранения и другую аналогичную продукцию. Таким образом, в линейки, производимые сегодня компанией, входят: контейнеры в цветных вариациях, с отсеками, двухуровневые, со столовыми приборами, специальные контейнеры для приготовления в микроволновой печи, а также бутылки для воды, спортивные бутылки для воды, шейкеры, кружки для супа и лапши, термо-кружки для кофе.

Контейнеры серии Klip It предназначены для хранения продуктов, изготовлены из безопасного пищевого пластика. Крышки имеют специальный уплотнитель и уникальную запатентованную систему закрывания – klips, что препятствует попаданию воздуха извне и позволяет сохранять свежесть продуктов и защитить их от посторонних запахов. Контейнеры не содержат ВРА (бисфенол а), сертифицированы даже для детского питания, подходят для использования в холодильнике, морозильной камере и микроволновой печи (без крышек).

Контейнер Klip It предназначен для приготовления 21 кубика льда. На крышке имеется прорезиненный обод, который способствует более герметичному закрыванию, в связи с чем продукты дольше сохраняют свои свойства. Контейнер оснащен фиксирующимися зажимами – клипсами, которые при необходимости можно будет заменить. Контейнеры легко вкладывались один в другой для экономии места при хранении. Можно мыть в посудомоечной машине.

Внимание! При заказе уточняйте цвет у менеджера.